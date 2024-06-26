В России создали фильтры с золотом и серебром для системы вентиляции в больницах

Ученые кафедры наноструктурных, волокнистых и композиционных материалов им. А.И. Меоса Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) разработали адсорбирующий бактерицидный материал, в основе которого лежит углеродное волокно и наночастицы золота и серебра. Материал будет использоваться в производстве фильтров для вентиляционных систем, которые устанавливают в больницах для борьбы с госпитальными инфекциями. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Сегодня в системах вентиляции используются HEPA-фильтры, это вид воздушных фильтров высокой эффективности, а также угольные фильтры. Однако на поверхности НЕРА-фильтров могут разрастаться колонии вирусов и бактерий, обеспечивая на выходе выброс большего объема возбудителей заболеваний, а гранулы угля неудобно использовать для размещения в фильтровальном устройстве. Материал, предложенный учеными из Санкт-Петербурга, решает обе проблемы: его удобнее использовать, и на нем не разрастаются колонии патогенов благодаря сорбционным свойствам.

«Углеродное волокно – это сорбент, поэтому мы планируем использовать его в качестве фильтров в системах вентиляции в больницах. Загрязнители попадают на волокно и образуют с активированным углем новые химические соединения, благодаря которым они остаются на фильтре. Мы же разработали технологию, позволяющую создавать фильтры из углеродного волокна, на которых остаются не только загрязнения, но и вирусы и бактерии, что крайне важно для решения проблемы смертности из-за внутрибольничных инфекций», – рассказала «Газете.Ru» один из авторов разработки, ассистент кафедры наноструктурных, волокнистых и композиционных материалов им. А.И. Меоса СПбГУПТД Надежда Уварова.

Для создания нового материала применяется углеродное волокно, которое поставляется в Россию из Беларуси. Ученым Университета промышленных технологий и дизайна удалось закрепить наночастицы золота и серебра на углеродном волокне. Важно добавить, что золото применяется в таких малых количествах, что оно не повышает стоимость материала.

«Серебро является цитоксичным, то есть токсичным для клеток некоторых органов человека. Поэтому мы проводим опыт закрепления на материале золота, бактерицидные свойства которого нам удалось доказать благодаря методу Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра Российской академии наук. Мы выявили, что в наночастицах золото проявляет бактерицидность, но при этом не разрушает клетки организма», – добавила Уварова.

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