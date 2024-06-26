Половина озер в мире лишились способности к восстановлению, выяснили ученые

Около половины крупных озер Земли потеряли способность к восстановлению после сильных экологических стрессов за последние десятилетия. К такому выводу пришли ученые Китайской академии наук. Исследование опубликовано в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL).

Оценка экологической устойчивости озера, которая принимает во внимание его структуру и функции экосистемы, имеет решающее значение для специалистов, прогнозирующих, как оно будет реагировать на изменения, вызванные климатом и деятельностью человека.

Команда рассмотрела комплексное здоровье и устойчивость 1049 крупнейших пресных водоемов мира за период с 2000 по 2018 год. Исследователи анализировали площадь озера, глубину и цвет, температуру и другие параметры.

Ученые обнаружили, что около 50% изученных озер по всему миру значительно потеряли устойчивость за период наблюдений. Большинство из них находилось между 30-60 градусами северной широты.

С другой стороны, около четверти изученных озер стали более устойчивыми — в основном на больших высотах и ​​в основном из-за увеличения количества талой ледниковой воды.

Тибетское нагорье и Анды продемонстрировали наибольший прирост устойчивости в результате таяния ледников. В Центральной Северной Америке, в основном в Канаде, также наблюдался подъем устойчивости озер.

Исследование показало, что плотность населения сильнее всего способствовала потере устойчивости озер, что, скорее всего, связано с более высокими концентрациями загрязняющих веществ и степенью изменения ландшафта.

Ученые отметили, что состояние озер улучшается, если в их регионах проводятся комплексные работы по восстановлению лесов, обеспечению бережного землепользования и борьбе с эвтрофикацией (насыщением веществами, вызывающими бурное цветение вредных водорослей).

Ранее крупнейше озеро Англии загрязнило нечистотами из-за аварии.