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Ученые назвали психологические маркеры будущей измены в отношениях

JSM: чаще всего изменяют неорганизованные люди без четких жизненных целей

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Shutterstock

Канадские ученые из Университета Далхаузи определили характеристики личности людей, влияющие на вероятность измен в отношениях или браке. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Sexual Medicine (JSM).

В новой работе специалисты проанализировали предыдущие изыскания и выявили ряд признаков. Некоторые из них относятся к индивидуальным чертам характера людей (например, нарциссизм), тогда как другие связаны с отношениями (тип привязанности). Также необходимо учитывать контекст, то есть саму возможность акта измены.

По словам ученых, чаще всего неверность проявляют люди с низкой добросовестностью. Это отражается и в других аспектах жизни в виде невнимательности, дезорганизованности, отсутствии целеустремленности и проблемах с настойчивостью.

Также выяснилось, что мужчины с низким уровнем доброжелательности и высоким уровнем экстраверсии склонны к изменам. У женщин фактором неверности служат частые неврозы и проявления темных черт личности — нарциссизма, склонности к манипуляциям и отсутствия эмпатии.

Кроме того, женщины с тревожным типом привязанности чаще оказывают неверными, тогда как избегающий тип привязанности, напротив, снижает риск измены.

Авторы исследования подчеркнули, что неверность зачастую сложно прогнозировать, поскольку для этого необходимо учитывать такие факторы, как удовлетворенность отношениями и интимной жизнью, преданность и многие другие черты.

Ранее ученые выяснили, как оценить верность партнера по его поведению в соцсетях.

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