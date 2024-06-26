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Ученые нашли новый простой способ снижения риска диабета

The Lancet: уменьшение освещенности в ночное время снижает риск развития диабета

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Ученые из Университета Флиндерса (Австралия) обнаружили, что ограничение воздействия яркого света ночью может быть простым способом снижения риска развития сахарного диабета второго типа. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Regional Health-Europe.

В исследовании приняли участие около 85 тысяч человек без диабета. Добровольцы в течение одной недели носили на запястьях специальные устройства для отслеживания уровней освещенности помещений, в которых они находились, в дневное и ночное время. После завершения первого этапа эксперимента началась девятилетняя фаза наблюдения за испытуемыми. Всего ученые проанализировали данные об интенсивности освещения в течение 13 миллионов часов.

По окончании периода наблюдения за участниками и сбора данных о состоянии их здоровья ученые установили, что повышенное световое воздействие ночью (с 00:30 до 6:00 утра) было связано с более высоким риском развития диабета второго типа. При этом такая корреляция сохранялась даже при учете других факторов, связанных с этим заболеванием, таких как образ жизни, режим сна, график работы, диета и психическое здоровье. Кроме того, при высоких уровнях ночного освещения вероятность развития диабета оставалась повышенной вне зависимости от того, сколько света участники получали в течение дня.

Ученые предположили, что отсутствие естественной темноты в ночные часы может быть причиной нарушения циркадных ритмов человека и провокатором снижения способности организма регулировать уровень сахара в крови. Патологические изменения в секреции инсулина и метаболизме глюкозы, в свою очередь, могут приводить к развитию диабета. По мнению исследователей, снижение освещенности помещения ночью выступает простым способом защиты от этого заболевания.

Ранее ученые выяснили, какая комбинация продуктов защищает от диабета и болезней сердца.

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