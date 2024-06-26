Ученые нашли новый простой способ снижения риска диабета

Ученые из Университета Флиндерса (Австралия) обнаружили, что ограничение воздействия яркого света ночью может быть простым способом снижения риска развития сахарного диабета второго типа. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Regional Health-Europe.

В исследовании приняли участие около 85 тысяч человек без диабета. Добровольцы в течение одной недели носили на запястьях специальные устройства для отслеживания уровней освещенности помещений, в которых они находились, в дневное и ночное время. После завершения первого этапа эксперимента началась девятилетняя фаза наблюдения за испытуемыми. Всего ученые проанализировали данные об интенсивности освещения в течение 13 миллионов часов.

По окончании периода наблюдения за участниками и сбора данных о состоянии их здоровья ученые установили, что повышенное световое воздействие ночью (с 00:30 до 6:00 утра) было связано с более высоким риском развития диабета второго типа. При этом такая корреляция сохранялась даже при учете других факторов, связанных с этим заболеванием, таких как образ жизни, режим сна, график работы, диета и психическое здоровье. Кроме того, при высоких уровнях ночного освещения вероятность развития диабета оставалась повышенной вне зависимости от того, сколько света участники получали в течение дня.

Ученые предположили, что отсутствие естественной темноты в ночные часы может быть причиной нарушения циркадных ритмов человека и провокатором снижения способности организма регулировать уровень сахара в крови. Патологические изменения в секреции инсулина и метаболизме глюкозы, в свою очередь, могут приводить к развитию диабета. По мнению исследователей, снижение освещенности помещения ночью выступает простым способом защиты от этого заболевания.

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