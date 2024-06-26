Ученые выявили новые биомаркеры рецидива рака почки

Исследователи из Онкологического центра Рогеля Мичиганского университета разработали сигнатуру из 15 генов, которая помогает стратифицировать пациентов со светлоклеточным раком почки по степени риска рецидива от низкого до высокого. Результаты исследования опубликованы в журнале JCO Precision Oncology.

Ученые уточнили, что на рак почки приходится около 3-5% всех случаев рака. При этом светлоклеточный рак почки является самой распространенной формой заболевания. Рецидивы рака почки нередко протекают бессимптомно, поэтому существует острая необходимость в обнаружении биомаркеров, по которым можно судить о вероятности возобновления болезни после кажущегося полного выздоровления. Также ранее выявление признаков рецидива позволит не прибегать к токсичным системным методам противораковой терапии без надобности.

В ходе исследования с участием 110 добровольцев, перенесших хирургическое удаление почки, ученые разработали сигнатуру из 15 генов, помогающую стратифицировать пациентов со светлоклеточным раком почки по степени риска рецидива заболевания от низкого до высокого.

Генная сигнатура или сигнатура экспрессии генов — это отдельные гены или объединенная их группа, характеризующиеся уникальным характерным паттерном экспрессии (активности), который возникает в результате измененного или неизмененного биологического процесса (например, болезни). Чтобы выяснить, какие гены были связаны с рецидивом рака почки, ученые проанализировали их экспрессию в образцах тканей органов испытуемых.

Сейчас ученые планируют приступить к дополнительным исследованиям. Они стремятся выяснить, как полученные результаты можно применить в процессе непосредственной диагностики рецидива рака.

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