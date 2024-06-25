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Ученые нашли дешевый и точный способ обнаружения канцерогенного асбеста

AnaMeths: сканирующая электронная микроскопия выявляет асбест вне лаборатории

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Depositphotos

Американские ученые из Национального института стандартов и технологий определили дешевый и эффективный способ обнаружения асбеста в окружающей среде. Исследование опубликовано в научном журнале Analytical Methods (AnaMeths).

Асбест — природный минерал, волокна которого использовались для изоляции, защиты от атмосферных воздействий, огнестойкости и армирования строительных материалов. Его применение начало сокращаться с 1970-х годов, когда выяснилось, что вещество обладает сильным канцерогенным эффектом и способствует развитию рака легких.

Долгое время основным способом для обнаружения асбеста оставалась трансмиссионная или просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ). Однако этот метод требует использования специализированной лаборатории и дорог в использовании

Альтернативой ПЭМ для поиска вредного вещества служит фазово-контрастная микроскопия (ФКМ). Она проще и дешевле, но не обладает высокой точностью.

В новом исследовании ученые определили, что сканирующая электронная микроскопия (СЭМ) может достичь результатов, сопоставимых с ПЭМ. При этом на рынке уже есть настольные сканирующие микроскопы, что позволяют применять технологию в полевых условиях. Кроме того, подготовка специалиста для работы с СЭМ занимает несколько месяцев, тогда как для приобретения опыта использования аппаратуры для ПЭМ могут уйти годы.

По словам специалистов, внедрение сканирующей электронной микроскопии позволит существенно облегчить борьбу с выбросами асбеста при строительстве и эксплуатации зданий.

Ранее ученые нашли вызывающие рак вещества в фабричных десертах.

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