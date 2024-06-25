Активность в мозге предсказывает исход лечения депрессии, выяснили ученые

Британские ученые из Королевского колледжа Лондона обнаружили характерную реакцию мозга, указывающую на неэффективность обычного лечения депрессии задолго до его окончания. Исследование опубликовано в научном журнале Psychological Medicine (PsyMed).

Лишь около половины пациентов с депрессией реагируют на первоначальное лечение, и еще меньше людей достигают ремиссии. Столь низкий уровень успеха подчеркивает необходимость в более эффективных способах прогнозирования результатов лечения, которые могли бы облегчить составление персонализированных планов лечения.

Команда сосредоточилась на реакции мозга на эмоциональные стимулы, опираясь на понимание того, что люди с депрессией часто обрабатывают отрицательные эмоции сильнее, чем положительные. Методология исследования заключалась в изучении реакции мозга людей с трудноизлечимой депрессией на эмоциональные раздражители с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии.

Добровольцам показывали пары выражений лица, где за целевым лицом, отображающим грустную, счастливую или нейтральную эмоцию, быстро следовало нейтральное лицо. Этот метод гарантировал, что целевое лицо было представлено подсознательно, то есть участники не осознавали этого. Задача была разработана для измерения нейронных реакций участников на эти эмоциональные стимулы без их явного осознания.

Исследование показало, что более низкая двусторонняя активация миндалевидного тела в ответ на грустные лица по сравнению со счастливыми лицами предсказывает худшие клинические результаты.

Участники с более слабой реакцией миндалевидного тела на положительные эмоции с меньшей вероятностью увидели улучшение своих депрессивных симптомов после четырех месяцев стандартного лечения.

Это открытие предполагает, что способность мозга обрабатывать положительные эмоции может иметь решающее значение для выздоровления пациентов с трудноизлечимой депрессией. Эффект был особенно заметен в правой миндалевидном теле, что указывает на то, что это полушарие может играть более значительную роль в подсознательной обработке эмоциональных стимулов.

Исследователи считают, что усиление реакции миндалевидного тела на положительные стимулы может стать потенциальной целью для новых подходов к лечению.

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