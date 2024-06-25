Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые научились управлять плавучими объектами с помощью звука

NatPhys: создан метод перемещения предметов в воде силой звуковых волн

close
100%
Phys.org

Швейцарские ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны совместно с коллегами из Франции, Австрии и Казахстана научились управлять плавучими объектами за счет звуковых волн. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Physics (NatPhys).

Команда испытала технологию на мячах для пинг-понга, плававших в лабораторном бассейне.

Звуковые волны, излучаемые массивом динамиков на обоих концах резервуара, направляли шарики по заранее определенной траектории, в то время как второй массив микрофонов «слушал» обратную связь, называемую матрицей рассеяния, когда звук отскакивал от движущегося предмета.

Эта матрица рассеяния в сочетании с позиционными данными камеры позволила исследователям в режиме реального времени рассчитать оптимальный импульс звуковых волн, подталкивающих мяч по его траектории.

«Метод основан на законе сохранения импульса, что делает его чрезвычайно простым и универсальным, и именно поэтому он так многообещающ», — уточнили исследователи.

По словам специалистов, технология одинаково хорошо работает с объектами любой формы. Исследователи успешно испробовали способ на такой сложной конструкции, как бумажный цветок лотоса в технике оригами.

После того как ученым удалось направить мяч для пинг-понга, они провели дополнительные эксперименты как со стационарными, так и с движущимися препятствиями, призванными добавить неоднородность системе. Успешное управление мячом вокруг этих рассеивающих объектов продемонстрировало, что формирование импульса волны может хорошо работать даже в динамичных, неконтролируемых средах, таких как человеческое тело.

Авторы открытия считают, что их разработка позволит точно доставлять лекарственные препараты в нужные места организма, что важно при лечении опухолей и других болезней.

Ранее ученые научились точечно высвобождать лекарства из нанокапсул в теле с помощью ультразвука.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами