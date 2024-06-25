Российские ученые назвали самые грязные места в доме

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) назвали места, где обычно собирается больше всего болезнетворных микроорганизмов. Такие точки есть практически в каждом доме, и речь идет не только о санузлах, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе научного учреждения.

По словам специалистов Пермского политеха, на обычной кухонной разделочной доске собирается примерно в 200 раз больше микробов, чем на ободке унитаза. На поверхности копятся различные патогены, главным источником которых обычно служат сырые мясо и рыба.

Исследователи рекомендуют менять деревянные доски каждые три месяца, поскольку они лучше впитывают жидкости с бактериями и дают тем пространство для размножения. Стеклянные и пластиковые разделочные поверхности более практичны, поскольку их можно мыть в посудомоечной машине и обрабатывать дезинфицирующими средствами.

Еще одним рассадником микробов на кухне остается дренаж раковины. В нем легко образуются колонии дрожжей, плесени, кишечной палочки и стафилококков. Эти же органические остатки дают питательную базу для мошек и других насекомых, избавиться от которых можно с помощью инсектицидов.

В ПНИПУ отметили, что в других жилых помещениях патогены активнее всего копятся в коврах, обивке мягкой мебели и других текстильных изделиях, а также в книгах.

Наибольший вред здоровью приносят клещи домашней пыли, вызывающие аллергию и астму.

В ванной комнате бактерии копятся на занавесках, поэтому их необходимо время от времени стирать. Еще одним местом размножения микробов остается стиральная машина, на фильтрах, сливном шланге, уплотнителях и барабане легко размножаются микробные штаммы. Устранить проблему можно с помощью просушивания аппарата и использования кислотных отбеливателей.

Небезопасным с бактериальной точки зрения оказалась даже зубная щетка, в которой процветают вызывающие кариес микробы, кишечная палочка и стафилококки. Чтобы избавиться от этих организмов, щетку рекомендуют полоскать в перекиси водорода или уксусе.

Ранее ученые выяснили, что ополаскиватели для рта могут способствовать развитию рака.