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Ученые выяснили, где именно нужно искать жизнь на водных планетах

JRGP: геотермальные источники могут поддерживать жизнь на других мирах

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Global Look Press

Американские планетологи из Калифорнийского университета в Санта-Крузе установили, что жерла геотермальных источников на покрытых водой планетах или лунах могут создавать пригодную для обитания среду. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Geophysical Research: Planets (JRGP).

В Солнечной системе Земли несколько спутников Юпитера и Сатурна представляют собой океанские миры.

Команда использовала компьютерную модель, основанную на гидротермальной циркуляции на Земле.

Изменив такие переменные, как гравитация, тепло, свойства горных пород и глубину циркуляции жидкости, они обнаружили, что гидротермальные жерла могут существовать в широком диапазоне условий. Если такого рода потоки возникают в океанском мире, таком как спутник Юпитера Европа, они могут повысить вероятность существования жизни и там.

Ученые отметили, что, согласно результатам моделирования, при низкой гравитации небольших миров температура подводных источников будет оставаться умеренной на протяжении миллионов лет, что делает их среду благоприятной для различных организмов.

Как показали расчеты, подобные условия могут существовать на Энцеладе — одной из лун Сатурна.

Ранее ученые назвали перспективный тип планет для поисков внеземной жизни.

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