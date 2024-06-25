Стало известно, можно ли распознать ложь по мимике и движениям глаз

Распознать ложь в разговоре по мимике и движениям глаз практически невозможно. Потенциальные невербальные индикаторы обмана настолько неуловимы, что их можно выявить только после воспроизведения поведения лжеца в замедленной съемке. Об этом изданию The Conversation рассказал Джефф Битти, профессор психологии из Университета Эдж Хилл (Великобритания).

Хилл уточнил, что люди обычно начинают лгать в возрасте двух-трех лет. Успешная ложь требует больших временных затрат и наличия развитой способности анализировать психологическое состояние других, а также хорошей рабочей памяти. Постоянные «тренировки» с раннего возраста позволяют человеку придумывать более убедительную ложь и скрывать негативные эмоции (тревогу, вину, стыд, печаль, страх быть пойманным), связанные с необходимостью говорить неправду.

Психолог объяснил, что распознать ложь по мимическим сигналам и движениям глаз практически невозможно. Иногда обман «проявляется» в так называемых микровыражениях — элементах отображения эмоций и чувств, возникающих на лице в течение долей секунд. Особенность возможных невербальных индикаторов обмана в том, что они почти неуловимы. По словам Хилла, выявить их можно только после воспроизведения поведения лжеца в замедленной съемке.

Также, вопреки распространенному заблуждению, избегание зрительного контакта не является показателем обмана. Прямой и длительный взгляд в глаза выступает признаком резкой смены межличностной дистанции и может бессознательно вызывать разные эмоции. Кроме того, хорошие лжецы с легкостью и невозмутимостью могут выдержать такой взгляд, скорректировав свое поведение заблаговременно.

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