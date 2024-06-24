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Названы препараты, повышающие чувствительность к солнечному свету

MedXpress: обезболивающие препараты повышают чувствительность к солнечному свету

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Unsplash

Антигистаминные средства, нестероидные противовоспалительные препараты (такие как напроксен или ибупрофен), некоторые антибиотики (бактрим или тетрациклин) и антидепрессанты могут повышать чувствительность к солнечному свету, повышая риск возникновения нежелательных кожных реакций. Об этом изданию MedicalXpress (MedXpress) рассказали эксперты из клиники Мейо (одного из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира).

Эксперты отметили, что промежуток с 10:00 до 16:00 — это время, когда солнце наиболее яркое и вероятность получения солнечных ожогов наибольшая. Защиту от ультрафиолетового излучения может обеспечить нахождение в тени, ношение закрытой одежды и использование солнцезащитных средств.

Также существуют факторы, которые могут повысить чувствительность к солнцу и увеличить риск возникновения нежелательных кожных реакций (покраснений, волдырей, зуда, отека, гиперпигментации). К ним относится прием жаропонижающих и обезболивающих лекарств (напроксена или ибупрофена), антигистаминных препаратов (лекарств от аллергии), антибиотиков (бактрима или тетрациклина), антидепрессантов, нейролептиков и пероральных лекарств от диабета.

Дело в том, что эти препараты содержат определенные химические вещества, способные активироваться под воздействием ультрафиолета и приводить к фотосенсибилизации. Это значит, что в результате приема кожа может стать более восприимчивой к солнечному излучению, а значит, к повреждениям.

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