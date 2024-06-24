Стало известно, как правильно заниматься спортом в жаркую погоду

В жаркую погоду нужно с осторожностью проводить тренировки в промежуток времени между десятью утра и шестью часами вечера. Также рекомендуется придерживаться питьевого режима, избегать нагревания спортивного инвентаря и носить свободную, светлую одежду. Об этом изданию The Conversation рассказала Сьюзан Йирджин, доцент кафедры спортивной подготовки Университета Южной Каролины.

Йирджин уточнила, что обычному человеку требуется около двух недель, чтобы полностью акклиматизироваться к более высоким температурам. Однако тренировок в наиболее жаркие часы стоит избегать. Упражняться лучше рано утром (до десяти часов утра) или вечером (после 18:00).

Специалист объяснила, что организм вырабатывает внутреннее тепло во время физической любой активности (будь то бег или работа в саду). Чем интенсивнее активность — тем больше тепла выделяется. Комбинация высоких нагрузок с нахождением под жарким солнцем повышает риск теплового удара. Это патологическое состояние, возникающее из-за выраженного перегревания организма, в результате чего происходит нарушение функций жизненно-важных органов (сердца, кровеносных сосудов, центральной нервной системы). Тепловой удар может сопровождаться выраженным ухудшением общего самочувствия.

Для обеспечения безопасности во время занятий спортом нужно не только выбирать правильное время, но и надевать подходящую одежду. Форма для занятий должна быть светлой и свободной, не препятствующей естественному испарению пота с поверхности кожи. Также важно соблюдать питьевой режим и подбирать спортивный инвентарь (шлемы, экипировку для защиты локтей, коленей), который минимально нагревается под солнцем.

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