Ученые нашли способ выявить рак яичников за годы до появления симптомов

Ученые из Пенсильванского университета в составе научного коллектива разработали анализ крови, отслеживающий активность Т-клеток для обнаружения рака яичников за годы до его проявления. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports Medicine.

Ученые объяснили, что самая распространенная форма рака яичников, высокодифференцированный рак, не имеет специфических симптомов на ранних стадиях заболевания. Кроме того, в начале развития опухоли очень малы и обычные анализы крови, направленные, например, на измерение уровня в организме CA-125 (белка, используемого в качестве онкомаркера рака яичников), недостаточно чувствительны для их обнаружения.

В ходе исследований ученые обнаружили, что сигнализировать о развитии рака яичников может новый иммунный биомаркер. Этот биомаркер был обнаружен в крови 466 женщин, у которых в течение пяти лет после взятия биоматериала был диагностирован рак яичников с помощью обычных клинических тестов. Ученые установили, что в крови женщин, у которых развилось заболевание, наблюдалось повышение количества иммунных клеток, называемых Т-клетками или Т-лимфоцитами. Они ответственны за обнаружение дефектных или чужеродных клеток (в том числе раковых), связывание с ними и последующее разрушение.

Исследователи уточнили, что за два-четыре года до постановки диагноза Т-лимфоциты начинают воспроизводить особые паттерны клеточной сигнализации, свидетельствующие об активной борьбе иммунной системы с болезнью. По словам ученых, ранняя идентификация такой активности может стать инструментом ранней диагностики рака яичников.

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