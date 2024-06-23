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Белковая диета помогает сбросить вес и оздоровить кишечных бактерий, выяснили ученые

healthnews: переход на белковую диету помогает сбросить вес и избавиться от жира

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Переход на богатую белком диету может привести к улучшению состава тела и оздоровить кишечный микробиом. Это показало исследование на мышах, сообщает healthnews.

Белки — питательные вещества, состоящие из аминокислот. Они необходимы для поддержания здоровья мышц и костей, иммунной системы и обмена веществ. Потребление белка также может помочь худеть, сохраняя мышечную массу.

Новое исследование ученых из Университета Иллинойса в Чикаго показало, что переход на богатую белком диету приводит к значительной потере веса и жира, одновременно улучшая состав микробов кишечника у мышей.

Исследователи провели четырехнедельный эксперимент с 16-ю мышами. Первоначально животные получали стандартную диету в течение двух недель. Затем часть из них перевели на диету с высоким содержанием белка. Анализ ДНК, выделенной из фекалий мышей, показал, что у них изменился состав микробов кишечника.

Поскольку исследование проводилось на животных моделях, результаты перехода на богатую белком диету могут отличаться от людей.

Ранее врач рассказала, сколько котлет и сырников содержат дневную норму белка.

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