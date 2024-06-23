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Ученые нашли захоронение азиатского мальчика и его европейского слуги в Польше

Arkeonews: в Польше нашли двойное захоронение мальчиков-гуннов возрастом 1600 лет

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Marta Barszcz

Погребение двух мальчиков-гуннов найдено в Польше. Его возраст составляет около 1600 лет, сообщает Arkeonews.

Гунны — создатели империи, которая простиралась от Балтийского до Каспийского морей. В новом исследовании ученые описали захоронение двух мальчиков-гуннов возрастом от семи до девяти лет. Анализ ДНК показал, что один мальчик был местного европейского происхождения, а второй был близок к азиатским кочевникам из Казахстана и Кыргызстана.

У мальчика-азиата был искусственно деформирован череп. Эта практика была распространена среди элиты гуннов. Также рядом с ним нашли множество артефактов: золотую серьгу, серебряные пряжки, железный нож, глиняные горшки и останки различных животных. Европейский мальчик, вероятно, имел более низкий социальный статус и мог быть слугой второго ребенка.

Захоронение также включало останки собаки, кошки и вороны, которые могли считаться спутниками мальчиков в загробной жизни. Это необычно для гуннов и может указывать на заимствование римских погребальных практик.

Также анализ показал, что дети хорошо питались. У знатного мальчика могла быть анемия или другое хроническое заболевание.

Захоронение — одно из самых ранних доказательств присутствия гуннов в Европе. Радиоуглеродное датирование показало, что мальчики жили в период между 395 и 418 годами. Это делает захоронение древнейшим в Польше.

Ранее ученые нашли древнейшее в мире вино в жидкой форме.

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