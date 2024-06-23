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В Венгрии нашли средневековую серебряную чашу для причастия

Arkeonews: на месте Керестецкой битвы нашли серебряную чашу для причастия

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Nemzeti Régészeti Intézet

Археологи обнаружили средневековую серебряную чашу для причастия и 70 серебряных монет в Венгрии. Об этом сообщает Arkeonews.

В 2023 году ученые обнаружили руины средневекового аббатства возле озера Тиса в Венгрии. На новом этапе раскопок археологи обнаружили серебряный набор для причастия, который держал в руке похороненный здесь человек. Также был найден клад из 70 серебряных торговых монет. Ученые считают, что артефакты связаны с Керестецкой битвой (1596 год) между войсками Османской империи и объединенной армией нескольких католических стран.

До этого в Испании нашли древнейшее вино в жидкой форме. Химический анализ показал, что напиток из первого века нашей эры был белым вином и по составу похож на современное вино из Андалусии. Его нашли в римском семейном мавзолее в одной из урн. Сохранности вина способствовали уникальные климатические условия и сложные технологии консервации.

Ранее ученые нашли место древнейшего кораблекрушения в истории.

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