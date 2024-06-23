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В ОАЭ обнаружили затерянный город Туам

Arkeonews: найден затерянный город Туам — важный центр добычи жемчуга

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Umm Al Quwain Department of Tourism and Archaeology

Руины шестого века нашей эры были обнаружены во время раскопок в ОАЭ на острове Аль-Синния. Ученые полагают, что могли найти город Туам, покинутый из-за эпидемии чумы. Об этом сообщает Arkeonews.

Туам упоминается в арабских рукописях как важный центр добычи рыбы и жемчуга. Он достиг пика развития в шестом веке. Жители покинули город после чумы и регионального конфликта.

В ходе нового этапа раскопок ученые обнаружили жилые поселения. Они расположены на небольшой площади и соединены узкими переулками. Также здесь были найдены сосуды из-под вина, привезенные, вероятно, из Ирака. Это предполагает, что Туам был сложным и густонаселенным городом.

До этого ученые считали, что нашли простое поселение при монастыре. Однако размеры поселения и отсутствие других крупных городов в этом регионе указывают на то, что археологи нашли Туам. Открытие проливает свет на доисламскую историю региона.

Ранее ученые нашли древнейшее в мире вино в жидкой форме.

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