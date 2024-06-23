Лишняя ложка соли может повысить риск воспалительного заболевания

Каждый дополнительный грамм натрия (чайная ложка соли) в день может увеличить риск тяжелой экземы на 11%. Об этом сообщает Health.

Экзема — это хроническое системное воспалительное заболевание, при котором человек страдает от приступов зуда и сыпи. Новое исследование 216 тысяч взрослых показало, что каждая дополнительная чайная ложка соли может повысить риск диагностирования экземы на 11%, а ее обострения — на 16%. Такое же количество соли содержит один Биг Мак.

Также было показано, что натрий способен храниться в коже. Из-за этого нарушается работа иммунных клеток, которые участвуют в регуляции баланса электролитов. Это может объяснить связь поваренной соли с воспалительными заболеваниями кожи, в том числе экземой.

Ученые добавили, что хотя их работа не доказывает причинно-следственную связь между солью и экземой, сократить потребление натрия будет полезно в любом случае. Будущие исследования помогут выяснить, может ли ограничение соли в рационе смягчить проявления экземы.

До этого чрезмерное потребление соли было связано с повышенным риском гипертонии, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний.

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