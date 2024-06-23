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Ученые нашли молекулы, связанные со старением костного мозга

Blood: на скорость старения кроветворных клеток влияют две молекулы

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Depositphotos

Биологи изучили девять генетически идентичных мышей. Несмотря на то, что животные были одного возраста, стволовые клетки костного мозга разных особей имели разный биологический возраст. Исследование опубликовано в журнале Blood.

Костный мозг — жирная субстанция в костях, каждый день производящая 500 миллиардов новых клеток крови (эритроциты, тромбоциты и различные виды лейкоцитов). Они образуются из гематопоэтических стволовых клеток, состояние которых ухудшается с возрастом. Ученые предполагают, что из-за этого риск рака крови повышается с возрастом. Индивидуальные риски отличаются очень сильно, но было мало известно о том, как происходит старение гематопоэтических стволовых клеток у разных людей.

В новом исследовании ученые выяснили, что у идентичных мышей биологический возраст гематопоэтических стволовых клеток отличался очень сильно. Ключевую роль в отличиях играло снижение выработки факторов роста KITL и IGF1. Они присутствуют и у людей.

Выявленные отличия могут влиять на риск многих заболеваний крови. Кроме того, в реальной жизни из-за генетических и внешних факторов отличия могут быть более выраженными, чем у лабораторных мышей, считают авторы.

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