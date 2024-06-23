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В Чехии нашли самый длинный доисторический курган Европы

Arkeonews: в Чехии нашли длиннейший в Европе 190-метровый доисторический курган

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Department of Archaeology at the University of Hradec Králové

Археологи обнаружили в Чехии самый длинный доисторический курган в Европе. Об этом сообщает Arkeonews.

Желоб длиной около 190 метров и шириной 15 метров обнаружили во время дорожных работ. Надземная часть древнего кургана была разрушена, вероятно, в результате сельскохозяйственных работ. Команде также удалось раскопать вход в курган.

Археологи обнаружили два основных захоронения и 28 дополнительных. Их возраст составляет не менее 5300 лет. В двух центральных захоронениях люди лежали на левом боку, в одном из них — лицом на север.

Рядом с центральными захоронениями археологи обнаружили фрагменты керамики, в другой — четыре кремневых наконечника стрел и кремневое лезвие.

Инвентарь центральных захоронений соответствует аналогичным памятникам в Чехии и Польше. Длина в 190 метров делает курган одним из самых длинных во всей Центральной Европе.

Ранее ученые нашли древнейшее в мире вино в жидкой форме.

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