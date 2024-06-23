В Испании нашли самое древнее вино в жидкой форме

Самое старое в мире вино в жидкой форме было найдено в римском семейном мавзолее в Испании. Об этом сообщает Arkeonews.

В мавзолее I века нашей эры в Севилье нашли восемь ниш, в шести из которых стояли погребальные урны. На двух из них были написаны имена: Hispanae и Senicio. В одной из них было пять литров желтовато-коричневой жидкости. Химический анализ выявил в ней характерные для белого вина полифенолы и минеральные соли. Напиток по составу был приближен к современному вину из Андалусии.

Ученые считают, что помещение вина в кремационную урну было частью обряда. Поразительная сохранность вина в жидком состоянии свидетельствует о сложных римских методах консервации, отметили ученые. Также его сохранности в течение почти двух тысячелетий способствовали особые климатические условия.

До этого открытия самым старым вином, сохранившимся в жидком состоянии, был напиток, найденный в римской гробнице недалеко от немецкого города Шпейер в 1867 году. Вино произвели примерно в 325 году нашей эры.

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