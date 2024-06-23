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Ученые назвали альтернативу связанным с раком ополаскивателям рта

Daily Mail: сок листового салата может снизить риск болезней десен и кариеса

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Shutterstock

Листовая зелень богата нитратами — веществами, которые уменьшают численность бактерий и кислотность во рту. Тем самым сок зелени может снизить риск заболеваний десен и кариеса. Об этом сообщает Daily Mail.

Недавнее исследование показало, что ополаскиватели рта на спиртовой основе связаны с повышенным риском рака. Оказалось, что эти средства способствуют размножению двух бактерий, вызывающих опухоли пищевода и толстой кишки.

Альтернативой спиртовым ополаскивателям может стать сок листового салата латука. Эксперимент показал, что употребление сока салата в течение двух недель уменьшает воспаление десен и повышает уровень полезных бактерий у пациентов с заболеваниями десен. А употребление свекольного сока, богатого нитратами, защищает зубы от кислых напитков.

«Все больше данных свидетельствуют о том, что нитраты являются краеугольным камнем здоровья полости рта. Употребление порции овощей во время приема пищи может помочь предотвратить или вылечить заболевания полости рта, а также сохранить свежесть и здоровье зубов и десен», — отметили эксперты.

Ранее россиянам рассказали, что спиртовые ополаскиватели рта уничтожают полезных бактерий, повышая риск развития рака.

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