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Врач рассказала, какие продукты вызывают аритмию

Диетолог Редина: жирная пища и шоколад могут вызвать аритмию

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Шоколад, кофе и жирная пища могут провести к нарушению сердечного ритма. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Ольга Редина.

Кофеин и любые содержащие его продукты и напитки могут увеличить частоту сердечных сокращений и вызвать аритмию.

Шоколад и десерты на его основе содержат много теобромина и фенилэтиламина. Они могут усугубить аритмию, поэтому в период её обострения от шоколада лучше отказаться. Также ухудшить состояние при сердечно-сосудистых заболеваниях может жирная и калорийная еда, добавила врач.

До этого врач Саламатина рассказала, что средиземноморская диета может снизить риск летального исхода из-за болезней сердца на треть. Ее отличает высокое потребление рыбы, растительных масел, овощей и фруктов. Также полезно включить в диету орехи и оливковое масло первого отжима. Эти продукты снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, усиливая эффект средиземноморской диеты.

Ранее россиянам рассказали, что спиртовые ополаскиватели рта уничтожают полезных бактерий, повышая риск развития рака.

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