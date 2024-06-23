Врач рассказала, какие продукты вызывают аритмию

Шоколад, кофе и жирная пища могут провести к нарушению сердечного ритма. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Ольга Редина.

Кофеин и любые содержащие его продукты и напитки могут увеличить частоту сердечных сокращений и вызвать аритмию.

Шоколад и десерты на его основе содержат много теобромина и фенилэтиламина. Они могут усугубить аритмию, поэтому в период её обострения от шоколада лучше отказаться. Также ухудшить состояние при сердечно-сосудистых заболеваниях может жирная и калорийная еда, добавила врач.

До этого врач Саламатина рассказала, что средиземноморская диета может снизить риск летального исхода из-за болезней сердца на треть. Ее отличает высокое потребление рыбы, растительных масел, овощей и фруктов. Также полезно включить в диету орехи и оливковое масло первого отжима. Эти продукты снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, усиливая эффект средиземноморской диеты.

Ранее россиянам рассказали, что спиртовые ополаскиватели рта уничтожают полезных бактерий, повышая риск развития рака.