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Врачи назвали самые опасные для здоровья десерты

Диетолог Джачинто: жирные и сладкие десерты опасны для здоровья

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Pixabay

Сладкие и жирные десерты приводят к развитию воспаления и нарушениям обмена веществ. Об этом изданию She Finds рассказала диетолог Джанетт Джачинто.

Пончики готовят из рафинированной пшеничной муки. Она и добавляемый в починки сахар приводят к резкому повышению уровня глюкозы в крови. За этим следует всплеск выработки инсулина. Если это происходит регулярно, может снизиться чувствительность к инсулину. Кроме того, может возникнуть системное воспаление — фактор риска многих заболеваний, включая рак, диабет и атеросклероз.

Пирожные, печенье и пироги содержат не только сахар, но и большое количество сливочного масла. Эти продукты способствуют накоплению жира на животе и вокруг внутренних органов. Эти продукты не следует есть слишком часто, заключили диетологи.

До этого врач рассказала, что жирная пища и продукты на основе кофе могут привести к нарушению ритма сердцебиения, особенно при уже имеющихся проблемах с сердцем.

Ранее кардиолог рассказала, что средиземноморская диета минимизирует риск летального исхода из-за болезней сердца.

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