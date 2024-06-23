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Ученые впервые изучили предраковые образования поджелудочной железы

Nature: изучена объемная структура предраковых образований поджелудочной железы

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Depositphotos

Ученые разработали метод выявления небольших предраковых поражений в поджелудочной железе. Техника поможет диагностировать опухоль на ранней стадии и значительно повысить выживаемость. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Из-за небольшого размера предраковые образования в поджелудочной железе нельзя обнаружить традиционными методами. Поэтому этот вид опухоли чаще всего выявляют на поздней стадии, уже при появлении метастазов.

Обычно ученые исследовали ткани пациентов с раком поджелудочной, используя тонко нарезанные окрашенные образцы органа. В новом исследовании биологи объединили изображения нескольких тонких образцов, чтобы реконструировать объемную структуру опухоли.

Анализ выявил сложные сети взаимосвязанных предопухолевых образований. Они были обнаружены в больших количествах в регионах поджелудочной железы, не пораженных раком. Это подчеркивает недостаток фундаментальных знаний о том, как возникает рак в поджелудочной железе человека. Новая работа стала первым шагом к ранней диагностике этой опухоли.

Также ученые определили мутации, которые отвечают за некоторые структурные особенности этих образований. Оказалось, что мутации в гене KRAS, связанные с другими раковыми опухолями, могут стать мишенями для лечения рака поджелудочной железы — опухоли с одними из самых низких показателей выживаемости.

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