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Стало известно, в каких апельсинах и лимонах больше всего витамина С

Daily Mail: в слегка недоспелых апельсинах и лимонах больше всего витамина С

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Freepik.com

Витамин С в слегка недоспелых апельсинах и лимонах достигает максимальной концентрации, а по мере повышения мягкости фруктов и увеличения содержания сахара в плодах его количество немного снижается. Об этом изданию Daily Mail рассказала дипломированный британский диетолог Тай Ибитойе.

Врач объяснила, что витамин С играет важную роль в защите клеток от повреждений особыми формами кислорода (окислительного стресса), поддержании здоровья кожи и костей, а также заживлении ран. Этим полезным веществом богаты лимоны, апельсины, мандарины и другие цитрусовые.

По словам Ибитойе, в лимонах и апельсинах концентрация витамина С становится максимальной в момент неполного поспевания плодов. По мере увеличения количества сахара в апельсинах и лимонах, а также повышения их мягкости содержание этого биологически активного соединения немного снижается. Это показали результаты исследования, проведенного учеными Нигерийского университета в 2017 году.

Диетолог добавила, что спелость фруктов оказывает влияние на содержание в них витаминов и других полезных веществ, однако способ хранения и приготовления имеет более весомое значение. Она порекомендовала есть богатые витамином С растительные продукты в сыром виде или после приготовления на пару. Это позволит сохранить большую часть полезного вещества. Кроме того, витамин С является водорастворимым. Это значит, что его содержание в продуктах резко снизится, если их отварить.

Ранее врач рекомендовал пить холодный кофе с апельсиновым соком для здоровья сосудов.

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