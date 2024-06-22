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Россиянам рассказали, сколько нужно двигаться для здоровья

Врач Жиляева: взрослым и пожилым нужно не менее 150 минут активности в неделю

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Взрослым и пожилым людям нужно не менее 75 минут высокоинтенсивной физической активности в неделю, либо 150 минут активности умеренной интенсивности. Об этом kuzbass.aif.ru рассказала кандидат медицинских наук Тамара Жиляева.

Недостаток физической активности — независимый фактор риска ожирения, сахарного диабета 2-го типа, гипертонии, ишемии, рака толстой и прямой кишки, рака молочной железы у женщин.

ВОЗ выделяет три возрастные категории, рассказала врач. Детям и подросткам от пяти до 17 лет нужно активно двигаться не менее 60 минут ежедневно.

Взрослые от 18-64 лет должны посвящать физической активности средней интенсивности не менее 150 минут в неделю, высокой интенсивности – не менее 75 минут в неделю. Людям старше 65 лет нужно такое же количество физической активности и дополнительно — упражнения на равновесие, чтобы избежать падений. При этом важно учитывать индивидуальные особенности, состояние здоровья и противопоказания.

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