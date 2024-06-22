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Ученые обнаружили самые ранние биологические сигналы аутизма в мозге

MolecAut: органоиды мозга помогли выявить биомаркеры аутистических расстройств

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Shutterstock

Американские нейробиологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего совместно с коллегами из других стран нашли наиболее ранние биологические признаки расстройств аутистического спектра (РАС) в живых моделях человеческого мозга. Исследование опубликовано в научном журнале Molecular Autism (MolecAut).

Ученые использовали органоиды — упрощенные мини-копии головного мозга, выращенные в лаборатории. Для создания этих структур специалисты использовали так называемые индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (ИПСК), взятые из крови 10 младенцев с диагностированным РАС и шести здоровых детей.

Как показали наблюдения, органоиды из ИСПК детей-аутистов выросли примерно на 40% больше по сравнению с «мини-мозгом» из ИСПК здоровых малышей.

Кроме того, больший размер и ускоренный рост органоидов оказались связаны с более тяжелыми типами аутизма, что дает представление о том, как аутизм развивается на самых ранних стадиях формирования мозга.

«У малышей с глубоким аутизмом, который считается наиболее тяжелым типом РАС, отмечалось наибольшее избыточное увеличение мозга во время эмбрионального развития. У детей с легкими социальными симптомами аутизма наблюдался лишь легкий избыточный рост», — отметили нейробиологи.

Также выяснилось, что у младенцев с глубоким аутизмом оказались увеличены первичная слуховая и соматосенсорная кора, что может объяснить проблемы сенсорного и социального восприятия.

Ранее ученые раскрыли связь между возрастом отца и риском рождения ребенка с РАС.

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