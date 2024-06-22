Врач назвала дачные ягоды, которые часто приводят к боли в животе

Чаще всего аллергические реакции вызывают клубника, малина, смородина. Дискомфорт после их употребления легко спутать с отравлением. Об этом «Доктору Питеру» рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Симптомы аллергии на ягоды могут варьироваться от легкого зуда и покраснения кожи до кишечных расстройств: болей в животе, диареи, тошноты и рвоты.

«Нередко кишечные проявления путают с пищевым отравлением, но если они возникают каждый раз после употребления определенных ягод, то дело, скорее всего, в аллергии. Если в семье есть аллергики, вводить ягоды в меню следует с небольших порций, внимательно наблюдая за реакцией организма», — рассказала Кашух.

Не только аллергия, но и избыток клетчатки из ягод может привести к временному ухудшению самочувствия. Клетчатка полезна для кишечника, но вводить в рацион ее нужно медленно. Если появился дискомфорт после употребления ягод, нужно больше двигаться и пить воду. При этом даже легкая прогулка может смягчить дискомфорт.

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