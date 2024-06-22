Врач рассказал о признаке проблем с сердцем

Инфаркт, болезнь Паркинсона и сердечная недостаточность могут привести к проблемам с обонянием. Об этом рассказал доктор Хонлей Чен из Мичиганского университета, сообщает «Секрет фирмы».

У многих людей чувствительность к запахам снижается с возрастом. Например, они могут замечать, что запах лука стал менее неприятным.

Но примерно у 30% людей с нарушениями обоняния имеются сердечно-сосудистые заболевания. Например, сердечная недостаточность — заболевание, при котором сердечная мышца не способна полноценно сокращаться и перекачивать кровь. Из-за этого ткани и органы страдают от дефицита кислорода и питательных веществ. Часто болезнь развивается после инфаркта миокарда, из-за гипертонии или заболеваний почек.

Врач добавил, что потеря обоняния — важный признак деменции и болезни Паркинсона.

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