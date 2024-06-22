Ученые предупредили о климатическом хаосе из-за попыток управлять погодой «вручную»

Американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего предупредили о глобальных последствиях из-за попыток изменить климат в отдельных регионах мира. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Climate Change (NCC).

Используя компьютерные симуляции климата Земли в 2010 и 2050 годах, специалисты рассчитали воздействие двух операций по осветлению облаков в северо-восточной части Тихого океана: одна в субтропиках возле Калифорнии и другая в средних широтах близ Аляски. Оба проекта были разработаны, чтобы снизить риск сильной жары в целевом регионе, на западном побережье США.

Моделирование 2010 года показало, что операция вблизи Аляски снизит риск опасного воздействия жары в целевом регионе на 55%, в то время как более близкие субтропические испытания принесут меньший, но все же значительный прирост в 16%.

Однако при моделировании климата 2050 года те же две операции дали совершенно разные результаты, поскольку было меньше облаков, более высокие базовые температуры и замедление атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (АМОЦ).

В этих условиях середины века операция вблизи Аляски окажет радикально меньшее влияние на снижение теплового стресса на западе США, в то время как субтропическая операция приведет к повышению температуры.

Последствия за пределами целевых регионов также заметно различались в период с 2010 по 2050 год. Ранее моделирование предполагало, что Европа также будет охлаждена из-за осветления морских облаков в северной части Тихого океана. Однако к 2050 году локальное охлаждение увеличит тепловой стресс во всем мире, особенно в Европе, в результате замедления АМОЦ.

Авторы исследования заявили, что их результаты были «пугающими», потому что в мире практически нет правил, запрещающих региональное применение метода осветления морских облаков, который включает распыление отражающих аэрозолей (обычно в виде морской соли) в слоисто-кучевые облака над океаном.

В отчете сказано, что целевые меры по снижению температуры в одной части света способны принести пользу некоторым группам населения, но подобные проекты необходимо сопоставлять с потенциально негативными побочными эффектами в других регионах планеты.

Эксперты подчеркнули, что недостаток контроля означает, что мало что может помешать отдельным странам, городам, компаниям или даже богатым людям пытаться изменить местный климат, даже если это наносит ущерб жителям других местах, что потенциально может привести к конкуренции и конфликтам.

Ранее геоинженеры предложили распылить в атмосфере отражающие частицы, чтобы замедлить таяние льдов на полюсах Земли.