Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Токсичные «вечные» химикаты накапливаются в яичках, выяснили ученые

EnvInt: вещества ПФАС могут повреждать сперму и вызывать болезни у потомства

close
100%
Depositphotos

Американские ученые из Университета Уэйна в Детройте выяснили, что вещества группы ПФАС (пер- и полифторалкильные соединения) могут накапливаться в яичках и влиять на здоровье детей. Исследование опубликовано в научном журнале Environment International (EnvInt).

ПФАС применяют для производства посуды с антипригарным покрытием, водостойких тканей и других товаров. Соединения придают материалам жаростойкость и водоотталкивающие свойства. ПФАС называют «вечными химикатами», поскольку они не распадаются в окружающей среде.

Эти вещества могут накапливаться в организме. Их действие связывают с развитием рака, болезнями эндокринной системы и другими тяжелыми заболеваниями.

В новом исследовании команда изучила перемещения ПФАС в телах лабораторных крыс. Хотя «вечные химикаты» обычно задерживаются в крови и печени, ученые обнаружили, что они также собираются в других органах, включая семенники.

По словам исследователей, ПФАС изменяют метилирование ДНК сперматозоидов, то есть процесс, который включает и выключает гены. Последовательности метилирования могут передаваться по наследству при оплодотворении и влиять на развитие на ранних этапах жизни.

Специалисты выяснили, что «вечные химикаты» меняют гены таким образом, что это нарушает способность печени вырабатывать холестерин, а также сказываются на нервной системе.
Ученые отметили, что для заботы о здоровье потомства мужчинам следует по возможности избегать использования посуды с антипригарным покрытием и водонепроницаемой одежды.

Ранее исследователи нашли микропластик во всех пробах мужской спермы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами