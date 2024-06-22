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Россиянам рассказали, какая головная боль требует обращения к врачу

Невролог Тархов: боль с одной стороны головы требует обращения к врачу

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Если головная боль локализуется с одной стороны, нужно обратиться к врачу. Об этом «Доктору Питеру» рассказал невролог, заведующий отделением НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, Дмитрий Тархов.

Если боль устойчива, локализуется в одном месте или болит только с одной стороны, нужно обратиться к врачу. Другой красный флаг — боль, от которой не помогает обезболивающий нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП).

Также к врачу нужно обязательно обратиться, если она сопровождается тошнотой, рвотой, головокружением или другими расстройствами. А если к головной боли добавилось угнетение сознания (отсутствие ясности мышления), необходимо вызвать скорую.

До этого кардиолог рассказал, что головные боли, головокружения, шум в ушах или нарушения памяти могут указывать на нарушение в работе сосудов шеи. Эти состояния могут требовать УЗИ сосудов. Раннее обнаружение проблем предотвратит развитие серьезных осложнений, поэтому важно обратиться к терапевту как можно скорее.

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