Детские травмы разрушают критически важные сети мозга, выяснили ученые

Британские ученые из Эссекского университета выяснили, что негативные события в детстве могут нарушить работу критически важных структур мозга, осложнив всю дальнейшую жизнь человека. Исследование опубликовано в научном журнале Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging (BP CNN).

Человеческий мозг в детстве подвергается быстрому развитию, что делает его особенно уязвимым к внешним воздействиям, включая травмы, наносимые различными формами жестокого обращения — как физического, так и эмоционального.

Предыдущие изыскания выявили сильный стресс и долговременные структурные изменения, которые травма может вызвать у развивающегося мозга.

Ученые применили систематический подход к сбору и анализу соответствующих исследований. Из первоначального пула в 1428 статей только 14 соответствовали строгим критериям включения. Эти параметры требовали, чтобы в исследованиях принимали участие люди в возрасте до 18 лет с документально подтвержденной историей травм и представляли данные анализа всего мозга.

В исследованиях, включенных в метаанализ, приняли участие 582 ребенка в возрасте от восьми до 20 лет, из которых 285 пережили травму, а 297 составили здоровую контрольную группу.

Результаты показали сбои в двух важнейших мозговых сетях: сети пассивной работы (DMN) и центральной исполнительной сети (CEN) мозга.

DMN связана с самоидентификацией, памятью и обработкой эмоций. Исследование показало, что дети с историей травм демонстрируют повышенную активацию DMN во время выполнения задач, связанных с эмоциями и социальным взаимодействием.

Эта гиперактивация была особенно заметна при выполнении заданий, связанных с эмоционально заряженными словами и выражениями лица. Интересно, что здоровые дети демонстрировали большую активацию DMN во время задач по запоминанию и обработке стимулов, что позволяет предположить, что травма может изменить типичные функции этой сети.

Помимо DMN, исследование выявило нарушения в центральной исполнительной сети, которая имеет решающее значение для когнитивного контроля, решения проблем и регулирования внимания. Дети с травмами продемонстрировали повышенную активацию CEN во время задач по обработке стимулов и восприятию травмы. Однако у здоровых людей из контрольной группы наблюдалась более высокая активация CEN во время задач, связанных с эмоциональными словами, лицами и социальными задачами. Это открытие указывает на то, что травма может привести к дисбалансу в том, как мозг обрабатывает когнитивную и эмоциональную информацию.

Исследователи также наблюдали различия в заднем островке и аффективных сетях, которые участвуют в обработке телесных ощущений и эмоциональных переживаний.

У детей с травмами в анамнезе наблюдалась повышенная активация этих областей во время эмоционально нагруженных и социальных задач, что позволяет предположить, что травма может заставить мозг выделять больше ресурсов на обработку внутренних телесных состояний и эмоций. Это потенциально может способствовать трудностям в эмоциональной регуляции.

Ранее ученые доказали, что стресс в молодости повышает риск деменции в старости.