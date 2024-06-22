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Невролог рассказал, какие мужчины нравятся женщинам

Невролог Данилов: разнообразно питающиеся мужчины привлекательны для женщин

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Исследования показали, что мужчины, которые охотнее выбирают и пробуют новые блюда, более привлекательны для женщин. Об этом «Комсомольской правде» рассказал профессор-невролог, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нервных болезней Сеченовского университета Алексей Данилов.

Врач предположил, что привлекательность мужчин, которые разнообразно питаются, связана с тем, что они получают больше полезных микроэлементов. Это повышает шансы на более здоровое потомство.

Кроме того, ультраобработанные продукты (фастфуд, полуфабрикаты) провоцируют воспаление в центральной нервной системе, повышая риск психических и умственных расстройств. Особенно опасно такое питание при внутриутробном развитии, отметил врач.

До этого ученые выяснили, что здоровый образ жизни следует продолжать вести даже в позднем возрасте. Регулярная физическая активность, отказ от вредных привычек и здоровое питание повышают шансы 80-летних дожить до 100 лет.

Ранее ученые выяснили, каких мужчин предпочитают уверенные в себе женщины.

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