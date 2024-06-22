проект

>

Врач назвал вредную для почек диету

Гастроэнтеролог Логинов: яичная монодиета опасна для сосудов и почек

close
100%
Freepik.com

Яичная диета может повысить сердечно-сосудистый риск и навредить почкам. Об этом «Доктору Питеру» рассказал гастроэнтеролог клиники «Евроонко» Владимир Логинов.

«Яичная диета — очень сомнительная затея, особенно для людей с высоким уровнем холестерина или проблемами сердечно-сосудистой системы, чрезмерное употребление яиц может усугубить эти проблемы. Также слишком высокое содержание белка в рационе может увеличить нагрузку на почки и печень, поэтому она противопоказана пациентам с хроническими заболеваниями этих органов», — рассказал Логинов.

Врач отметил, что яйца не содержат всех необходимых витаминов и минералов. Поэтому яичная монодиета приведет к дефициту многих веществ, а ограниченное количество углеводов — утомляемость и раздражительность из-за низкого уровня сахара в крови.

До этого ученые выяснили, что несмотря на высокую калорийность, орехи не только не мешают похудению, но и способствуют ему. В некоторых экспериментах люди, которые ежедневно ели орехи во время диеты, сбросили больше килограммов.

Ранее россиянам рассказали о самых полезных продуктах для сердца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами