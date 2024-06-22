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Стало известно, какая группа крови приводит к лишнему весу

Med: Вел-отрицательная группа крови повышает риск развития ожирения

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Shutterstock

Люди без гена SMIM1 склонны набирать вес из-за сниженного расхода энергии в покое. Эта же особенность приводит к тому, что люди рождаются с вел-отрицательной группой крови. Результаты исследования опубликованы в журнале Med.

Ген SMIM1 был идентифицирован 10 лет назад, когда ученые искали причину развития вел-отрицательной группы крови. Она встречается у одного из 5000 человек и развивается, если отсутствуют обе копии гена SMIM1.

В новом исследовании 104 пациентов ученые выяснили, что Вел-отрицательная группа крови связана с более высоким содержанием жиров в крови, нарушениями работы жировой ткани и печени, а также сниженной активностью щитовидной железы. Женщины весили на 4,6 кг больше среднего, а мужчины — на 2,4 кг.

Ученые считают, что примерно 300 тысяч человек в мире страдают от ожирения, связанного с Вел-отрицательной группой крови.

«Ожирение возникает из-за дисбаланса между потреблением и расходом энергии, часто из-за сложного взаимодействия образа жизни, окружающей среды и генетических факторов. У небольшого меньшинства людей ожирение вызвано генетическими вариантами. В этом случае могут помочь новые методы лечения. Наши результаты подчеркивают необходимость исследовать генетическую причину ожирения, чтобы выбрать наиболее подходящее и эффективное лечение, а также уменьшить социальную стигму, связанную с лишним весом», — объяснили ученые.

Ранее ученые назвали калорийный продукт, помогающий похудеть.

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