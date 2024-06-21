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Каннабис повышает риск тяжелого COVID-19, выяснили ученые

JAMA: прием каннабиса на 80% увеличивает шанс госпитализации с коронавирусом

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AP

Американские ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе доказали, что употребление каннабиса в любом виде хотя бы раз в год почти вдвое повышает шансы тяжелой формы коронавирусной инфекции. Исследование опубликовано в научном журнале JAMA Open Network.

Выводы команды основаны на анализе медицинских записей 72,5 тыс. человек, обращавшихся с COVID-19 в учреждения здравоохранения в 2020-2021 годах.

«В обществе есть мнение, что вред для здоровья от каннабиса меньше по сравнению со спиртным и табаком. Мы обнаружили, употребление этого психоактивного вещества серьезно повышает риск госпитализации и попадания в реанимацию при заражении коронавирусом», — отметил ведущий автор исследования, доктор Ли-Шиун Чен.

Пациенты с COVID-19, сообщившие, что они употребляли каннабис в предыдущем году, имели на 80% больше шансов быть госпитализированными и на 27% чаще помещались в отделения интенсивной терапии, чем пациенты, которые не употребляли каннабис.

Для сравнения, с поправкой на другие факторы, курильщики табака с COVID-19 на 72% чаще попадали в больницу и на 22% чаще нуждались в интенсивной терапии, чем некурящие.

Исследователи объяснили, что каннабис подавляет иммунную систему, подрывая способность организма бороться с вирусными инфекциями. Поэтому не имеет значения, в какой форме он попадает в тело.

Ранее ученые нашли генетическую причину невосприимчивости некоторых людей к коронавирусной инфекции.

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