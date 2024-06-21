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Ученые опровергли связь между динозаврами и мифическими грифонами

ISR: кости динозавров не могли вдохновить людей на создание грифонов

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Dr. Mark Witton

Британские палеонтологи из Портсмутского университета опровергли популярную гипотезу о происхождении мифов и легенд о грифонах, согласно которой образ фантастического зверя с телом льва и головой орла был навеян людям скелетами динозавров. Исследование опубликовано в научном журнале Interdisciplinary Science Reviews (ISR).

Идея о связи между окаменелостями динозавров и мифическими грифонами возникла более 30 лет назад. Исследовательница фольклора Адриенн Мэйор посвятила этой теории ряд публикаций.

Согласно гипотезе, древние кочевники из Центральной Азии обнаружили кости протоцеротопса во время поисков золота. Истории о скелете странного существа распространились по торговым маршрутам и привели к появлению легенд о грифонах.

Протоцератопс представлял собой относительно небольшого (около двух метров в длину) динозавра, обитавшего в Монголии и на севере Китая в меловом периоде (75-71 млн лет назад). У протоцератопсов были клювы и удлиненные черепа с костяными оборками, которые можно было принять за крылья.

В ходе первой подробной оценки ученые проанализировали исторические записи об окаменелостях протоцератопсов и классические источники, которые легли в основу идеи о связи между этими динозаврами и грифонами. Специалисты также проконсультировались с археологами и историками.

Команда пришла к выводу, что теория о грифонах и динозаврах не выдерживает критики даже при условии, что древние кочевники действительно видели кости протоцератопсов.
Исследователи подчеркнули, что отличить окаменевшие останки палеофауны от обычных горных на глаз могут только опытные специалисты.

Также представляется невероятной ситуация, в которой золотоискатели могли бы случайно извлечь кости динозавра из скалы, поскольку это сложно сделать даже современными инструментами. Наконец, географическое распространение изображений грифонов не соответствует сценарию с динозаврами.

Ученые добавили, что образ грифона был составлен из частей существующих хищных животных, поэтому привносить туда протоцератопсов попросту избыточно.

Ранее палеонтологи открыли новый вид динозавров с огромными рогами причудливой формы.

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