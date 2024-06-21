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Врач назвала продукт, защищающий от атеросклероза и рака простаты

Врач Денисова: вяленые томаты защищают от атеросклероза и рака простаты

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Из вяленых томатов лучше усваивается ликопин — вещество, снижающее риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом aif.ru кандидат медицинских наук, врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова.

«В вяленых томатах больше ликопина — активного антиоксиданта, который придает помидорам красный цвет, и усваивается из вяленых томатов он лучше, чем из свежих.

Ликопин помогает выводить лишний холестерин, препятствуя развитию атеросклероза — причины инфарктов и инсультов. Также ликопин снижает риск образования камней в почках и отложения солей кальция в крупных суставах. Научно доказано, что это вещество может защитить от рака предстательной железы. Кроме того, в вяленых томатах много калия, способствующего укреплению сердечной мышцы и выведению лишней жидкости, что полезно при гипертонии.

«Пищевые волокна или грубая клетчатка, содержащаяся в вяленом овоще, стимулирует моторику пищеварительной системы. Благодаря этому происходит естественная очистка организма», — добавила Денисова.

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