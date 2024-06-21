Йогин рассказал, в каких случаях йога может восстановить сон

Если у человека нет реальных проблемных факторов в жизни, но у него есть нарушения сна, то йога очень быстро его восстанавливает, об этом «Газете.Ru» рассказал йогин, директор Московского Аштанга Йога Центра, авторизованный преподаватель аштанга йоги традиции Шри К. Паттабхи Джойса Михаил Константинов.

«То есть месяц практики – и человек спит, как младенец. Если человек находится в экстремальных стрессовых состояниях, то такие практики не могут мгновенно восстановить его сон. И все же сон будет лучше, так как техника йоги работает однозначно, причем без ущерба здоровью, в отличие от снотворных препаратов», – рассказал йогин.

Также йога может помочь снять хронические боли, однако сперва надо выяснять причину заболевания и можно ли заниматься йогой.

«Например, человек с замененными суставами с помощью йоги может отлично реабилитироваться. Но не нужно думать, что йога – это волшебная таблетка. У нас в традиции Шри К. Паттабхи Джойса есть три главных правила, которые делают практику результативной. Первое правило — это регулярность, надо заниматься поначалу не меньше трех раз в неделю. Второе правило — это постепенность. Йога предполагает многолетнее развитие, — именно тогда получится достигнуть оптимального функционирования своего организма и ума. А третье правило — это корректность. Для этого человек должен заниматься по проверенной веками системе с квалифицированным преподавателем», – отметил Константинова.

Подробнее о том, что может дать человеку практика йоги, как выйти с «уровня коврика», двигаясь дальше в освоении йоги, и что она может дать человеку в духовном смысле – в интервью Константинова «Газете.Ru».

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