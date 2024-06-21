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Российские ученые сообщили о мощной вспышке на Солнце

ТАСС: на Солнце произошла мощная вспышка класса M

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Shutterstock

Сильная вспышка на Солнце высокого класса М зарегистрирована в ночь на 21 июня. Об этом ТАСС рассказали в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«21 июня в 02:16 мск в рентгеновском диапазоне <…> зарегистрирована вспышка M5.8 продолжительностью 20 минут», — говорится в сообщении ИПГ. Вспышка произошла в группе пятен 3 719.

Солнечные вспышки класса M могут вызывать радиопомехи от небольшого до среднего уровня. Всего есть пять градаций мощности вспышек, выше класса M — лишь категория X.

11 июня Солнце отправило к Земле крупнейший радиационный выброс с 2017 года. Была зафиксирована вспышка класса M9,7. Она привела к масштабным отключениям радиосвязи в северном полярном регионе.

До этого ученые рассказали, что Солнце стоит на пороге смены своих магнитных полюсов, после которой начнется спад активности звезды. Эти изменения — часть нормального 11-летнего цикла Солнца. Процесс полного разворота полюсов занимает от двух до пяти лет, отметили астрономы.

Ранее ученые объяснили, почему летнее солнцестояние 2024 года стало самым ранним за 228 лет.

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