Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые раскрыли тайны распространенного рака яичка

Cell Reports: найдены хромосомные аномалии, которые приводят к раку яичка

close
100%
Shutterstock

Ученые впервые создали модель семиномы — рака яичка, характерного для молодых мужчин. Она позволила им установить генетические особенности этой опухоли, которые могут лечь в основу терапии семиномы. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports.

Семинома — наиболее распространенная опухоль яичка, которая образуется из зародышевых клеток. Несмотря на в целом благоприятный прогноз и высокие показатели выживаемости, примерно в 10% случаев клетки семиномы устойчивы к химиотерапии.

Изучение опухоли затруднено из-за отсутствия модели семиномы у мышей. В новом исследовании ученые получили животных с опухолью, максимально похожей на человеческую. Ранее этого не удавалось достичь из-за сложной природы семиномы и наличия в ней различных типов клеток. Клетки опухоли ученые получили из клеток кожи, которые перевели в состояние, подобное эмбриональному.

«Наше исследование предоставило ключевую информацию. Теперь мы лучше понимаем происхождение, хромосомные аномалии и задействованные сигнальные пути», — рассказали ученые.

Ранее в человеческих пенисах были найдены семь видов микропластика.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами