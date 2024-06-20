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Ученые выяснили главные черты личности будущих киборгов

PID: молодые мужчины с наибольшей вероятностью решатся вживить киберимпланты

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Travis Teo/Reuters

Австрийские ученые из Университета замка Зеебург выяснили факторы личности, влияющие на желание использовать кибернетические технологии. Исследование опубликовано в научном журнале Personality and Individual Differences (PID).

Кибернетические технологии, объединяющие возможности человека и машины, включают медицинские имплантаты, устройства, выделяющие гормоны, и носимые технологии, которые отслеживают жизненно важные функции.

В исследовании задействовали 586 человек из Австрии, Германии и Швейцарии в возрасте от 18 до 77 лет. Среди участников, выбранных случайным образом посредством онлайн-опроса, было равное количество мужчин и женщин.

Ученые разработали шкалу намерений использования кибертехнологий. В нее вошли вопросы, касающиеся вживления в тело таких устройств, как внешний экзоскелет, кибернетические протезы и другие подобные устройства.

Результаты показали, что молодые участники проявили большую готовность стать киборгами. Также наблюдались гендерные различия. Исследователи обнаружили, что женщины сообщают о более низком уровне намерения использовать кибертехнологии по сравнению с мужчинами.

Команда рассчитывает, что их открытие углубит знание о психологических факторах мотивации людей стать гибридами человека и машины.

Ранее ученый предупредил россиян о рисках при вживлении микрочипа в мозг.

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