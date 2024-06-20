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Ученые выяснили, что шимпанзе лечат себя лекарственными растениями

PLOS One: шимпанзе используют растительные антисептики и средства от паразитов

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Catherine Hobaiter/University of St Andrews

Британские ученые из Оксфордского университета обнаружили, что дикие шимпанзе применяют разнообразные растения с лекарственными свойствами для лечения ран и инфекций. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

Команда наблюдала за поведением 51 шимпанзе из двух сообществ в Центральном лесном заповеднике Будонго в Уганде. Затем специалисты собрали растения, которые употребляли обезьяны, и изучили их биологические свойства.

Исследователи обнаружили, что 88% флоры, которые использовали шимпанзе, подавляют рост бактерий, а 33% обладают противовоспалительными свойствами.

В частности, древесина дерева семейства Alstonia boonei показала сильнейший антибактериальный эффект, а также снимала воспаление. Кора и смола восточноафриканского красного дерева Khaya anthotheca и листья папоротника Christella parasitica тоже обладали противовоспалительными свойствами.

Ученые наблюдали, как самец шимпанзе с травмированной рукой искал и ел листья папоротника, что, возможно, помогло уменьшить боль и отек. Они также зарегистрировали особь с паразитарной инфекцией, поедающей кору кошачьего дерева Scutia myrtina.

Результаты показали, что приматы осознанно ищут определенные растения из-за их лечебных свойств. Специалисты отметили, что опыт шимпанзе может помочь людям создать новые растительные препараты для борьбы с бактериями и воспалительными заболеваниями.

Ранее ученые выяснили, что орангутаны умеют лечить себя лекарственными растениями.

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