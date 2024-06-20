В человеческих пенисах найдены семь видов микропластика

В человеческих пенисах впервые нашли семь различных видов микропластика. Результаты исследования опубликованы в журнале IJIR: Your Sexual Medicine Journal.

Микроскопические частицы пластика могут проникать в клетки и ткани человека. Недавнее исследование показало, что микропластик содержится в яичках человека и домашних собак. В новой работе ученые проанализировали ткани полового члена пяти мужчин. Образцы получили во время операций по лечению эректильной дисфункции в период с августа по сентябрь 2023 года.

Микропластик нашли в тканях четырех из пяти мужчин. Всего было обнаружено семь различных типов микропластика, наиболее распространенными из которых оказались полиэтилентерефталат (ПЭТ) и полипропилен (ПП).

Теперь ученые планируют выяснить, может ли микропластик быть связан с эректильной дисфункцией. Авторы рекомендовали ограничить потребление еды и напитков из пластиковых контейнеров и бутылок до тех пор, пока не будут проведены дополнительные исследования. Многоразовые пластиковые контейнеры можно заменить на металлические. Также следует избегать разогрева пищи в пластиковых емкостях в микроволновой печи и их мытья в посудомоечной машине, добавили ученые.

Ранее врач рассказал, какие напитки могут спровоцировать облысение у мужчин.