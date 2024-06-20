Ученые назвали важный фактор риска деменции

У людей с метаболическим синдромом чаще встречаются проблемы с памятью и мышлением. Это показало крупнейшее исследование, опубликованное в журнале Diabetes Care.

Метаболический синдром определяется как наличие трех или более из следующих признаков: большая окружность талии, высокий уровень триглицеридов (жиров) в крови, высокое кровяное давление, высокий уровень сахара в крови, низкий уровень «хорошего» холестерина (ЛПВП). Каждый четвертый взрослый человек в мире страдает метаболическим синдромом.

В новом исследовании ученые проанализировали данные 37 тысяч британцев без деменции. У почти восьми тысяч из них было плохое метаболическое здоровье. Анализ показал, что для этих пациентов был характерен меньший объем мозга в целом и серого вещества в частности (оно отвечает за обработку информации в мозге). Также у них были признаки повреждения сосудов головного мозга, которые встречаются при деменции.

Метаболический синдром был связан с худшими результатами тестов на память, способность понимать слова и числа и абстрактное мышление.

«Эти результаты были одинаковыми для разных возрастных групп, в том числе для людей в возрасте пятидесяти, шестидесяти и семидесяти лет. Следующий шаг — подтвердить, приводит ли лучшая профилактика, лечение и управление метаболическими состояниями к улучшению здоровья мозга как в среднем, так и в более позднем возрасте», — отметили ученые.

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