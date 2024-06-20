Врач рассказал, какая углеводная еда снижает уровень холестерина в организме

Растительная пища, богатая клетчаткой и другими сложными углеводами, такая как киноа, брокколи, морковь, сладкий картофель, яблоки и ежевика, снижает уровень холестерина в организме и способствует улучшению пищеварения. Об этом изданию MedicalXpress рассказал доктор Кристин Нгуен, семейный врач клиники Майо (крупного медицинского и исследовательского центра в США).

Врач объяснил, что в разных продуктах содержатся неодинаковые типы углеводов. В макаронах, белом хлебе, сладкой сдобе, шоколаде и фастфуде преобладают так называемые простые углеводы, частое и избыточное потребление которых может привести к резкому повышению уровня сахара в крови. Сложные углеводы, которые естественным образом содержатся в злаках, фруктах и овощах, считаются сложными. Они жизненно важны для обеспечения организма энергией и полезными пищевыми волокнами.

По мнению врача, самой полезной растительной пищей выступают продукты, богатые клетчаткой. Это сложный углевод и растительное волокно, который не распадается на глюкозу в процессе переваривания, а проходит через организм человека практически в неизменном виде. Больше всего полезных сложных углеводов содержится в крупах, таких как киноа, в овощах (брокколи, моркови и сладком картофеле) и свежих фруктах и ягодах (яблоках и ежевике).

Нгуен подчеркнул, что потребление клетчатки не только помогает наладить пищеварение, но и снижает риск развития атеросклероза. Дело в том, что этот углевод способствует устранению излишков холестерина, который и формирует во внутренних оболочках сосудов бляшки.

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