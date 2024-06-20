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Врач назвала заболевание, которое наносит тройной удар по мозгу

Врач Фесенко: воспаление в мозге из-за ожирения повышает риск деменции

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Ожирение наносит тройной удар по мозгу: провоцирует воспаление, уменьшает выработку защитных молекул и ухудшает состояние кишечной микробиоты. Об этом aif.ru рассказала доцент кафедры терапии, гериатрии и антивозрастной медицины Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА России Эльвира Фесенко.

«Экзеркины — это группа молекул, которые вырабатываются в стенке кровеносных сосудов эпителиальными клетками, в легких, в печени, в жировой ткани и способствуют многочисленным положительным эффектам физических тренировок», — объяснила врач.

Снижение уровня физической активности при ожирении приводит к уменьшению выработки экзеркинов. Также ухудшается состояние бактерий в кишечнике, которое тесно связано со здоровьем мозга.

Ожирение провоцирует системное воспаление, которое может поражать структуры мозга, включая гиппокамп, кору головного мозга, ствол головного мозга и миндалевидное тело. Из-за этого повышается риск развития деменции, отметила Фесенко.

До этого диетолог Муфтахетдинова рассказала, что системное воспаление могут смягчить средиземноморская и DASH-диеты.

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